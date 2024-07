Crisi del calcio azzurro il confronto con Germania e Inghilterra condanna l’Italia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 luglio 2024)del, ilcon: i giovani ci sono, ma manca la fiducia Italia – La brutta eliminazione della Nazionale Azzurra da Euro 2024 ha riportato d’attualità il tema della difficoltà dei giovani a farsi largo nei campionati italiani. Lo studio condotto da News.Superscommesse.it sull’impiego dei giocatori delle nazionali Under 20 die Italia nell’ultima stagione fa emergere il vero problema: i ragazzi non mancano, a scarseggiare è la fiducia.patria dei giovani, delU20 nessuno gioca in squadre di vertice di Serie BLe seconde squadre non esistono in, ma esiste la Premier League 2, la versione locale del campionato Primavera italiano.