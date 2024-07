Conte vuole Chiesa al Napoli La Juventus chiede 20 milioni e lui un po’ se la tira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Secondo quanto riporta Tuttosport, ieri ci sarebbe stato un contatto tra ile l’entourage di. Antoniopotrebbe essere sponsor dell’affare, tuttavia il giocatore desidera giocare in Champions. Anche per questo motivo ha messo in stand by la trattativa con la Roma. Contatto esplorativo delconScrive Tuttosport: “Ieri ci sarebbe stato un nuovo contatto tra l’entourage di Federicoed il. Un approccio esplorativo quello degli azzurri per capire la situazione. La carta Antoniopuò essere un jolly importante peril quale perògiocare in Champions League. Per questo motivo ha messo in stand by anche la Roma. La valutazione dellaè di 20di euro“. Ha cambiato le sue priorità:giocare in un club estero (Matteo Moretto) Federicosta seriamente valutando l’opportunità di approdare in un club estero.