Con l’arrivo della stagione più gettonata per i viaggi cresce l' interesse e l' acquisto verso gadget hi-tech e tool domotici volti a semplificare la gestione della casa e farci sentire al sicuro anche a distanza Eccone 8 da installare prima di partire

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Luci spente, gas chiuso, tapparelle abbassate, allarme inserito Quante sono le cose che dobbiamo ricordarci di fare quando chiudiamoe partiamo in vacanza? A volte può essere uno stress e una fonte di preoccupazione che rovina l’umore spensierato, ma con ihi-giusti possiamo stare più tranquilli e goderci appieno le nostre meritate ferie. Brutto spavento per Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco: l’incontro col ladro inX Del resto, si sa, quando non ci siamo il pensiero che possa succedere qualcosa, dalla banale perdita d’acqua alla più preoccupante intrusione di ladri in, può renderci la vacanza meno piacevole, soprattutto se non c’è nessuno che possa, ogni tanto, passare a dare una controllata.