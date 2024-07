Clio MakeUp annuncia la separazione dal marito è finita tra la Zammatteo e Claudio Midolo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 10 luglio 2024)Zammateo, conosciuta con lo pseudonimo diMake Up, ehanno ufficialmente dichiarato rottura definitiva. La notaartist, famosa in tutto il mondo, a Marzo scorso era intervenuta sui social mostrandosi in un momento di grande difficoltà e ammettendo che stava affrontando un periodo difficile della sua vita. Con il viso pieno di lacrime aveva detto: Forse è stato l’anno più difficile della mia vita. Sto passando un periodo un po’ di mer*a e mi sto buttando a capofitto sul lavoro. Sono un bel po’ triste e cerco di non farlo vedere. Non è proprio facile, è un mix di tantissime cose che si sono accumulate nel tempo e situazioni che sto vivendo. Comunque sono cose personali. In molti, dopo quelle storie si sono preoccupati vedendo anche un eccessivo dimagrimento della stessache nel giro di pochi mesi ha perso parecchi chili.