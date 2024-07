Ce l’ha fatta Amadeus il pubblico aspettava solo questo Ma non è una bella notizia per tutti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 luglio 2024) È ormai più che assodato il passaggio disul Nove. Il conduttore amatissimo dalha già lasciato la Rai e quindi anche il Festival di Sanremo, che nel 2025 sarà affidato nuovamente a Carlo Conti. I programmi che condurrà in questa nuova avventura televisiva? NonIdentity, ossia i Soliti Ignoti, ma anche La Corrida e un nuovo programma dedicato alla musica. “Marina Donato è entusiasta di, La Corrida si svolgerà in un’arena e sarà in diretta da fine ottobre. Il terzo programma sarà dedicato alla musica, ma no, non sarà X Factor“, ha fatto sapere recentemente Laura Carafoli di WBD a TV Sorrisi e Canzoni. Ma in tutto ciò Fiorello? Leggi anche: “Lascia la Rai dopo 35 anni”. La conduttrice salutae programmi“ce”:bomba Il sodalizio-Fiorello è noto ae ilè in attesa di scoprire anche il suo destino, a maggior ragione dopo la chiusura di Viva Rai 2.