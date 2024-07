Caserma dei Carabinieri di Pratovecchio la cerimonia di riconsegna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Arezzo, 10 luglio 2024 – È in programma giovedì 11 luglio (ore 10:30) ladidel Comando Stazione deidiStia dopo i lavori di adeguamento sismico realizzati grazie a un finanziamento di € 570.000 della Regione Toscana destinato alla messa in sicurezza degli edifici pubblici con i fondi della L.145/2018. Un importante intervento edilizio e strutturale che consente all'Arma deidi operare in un ambiente sicuro e funzionale e restituisce alla comunità un fondamentale presidio di legalità vicino ai bisogni del cittadino. Allainterverranno, oltre al Sindaco Luca Santini, il Prefetto di Arezzo dott.ssa Maddalena De Luca, il Vice Questore Vicario dott.ssa Angela Lauretta e il Comandante Provinciale deiColonnello Claudio Rubertà.