Caldo africano a oltranza qualche temporale al Nord

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 10 luglio 2024) AGI - Un vasto campo di alta pressione si estende tra Mediterraneo ed Europa orientale portando non solo condizioni meteo per lo più asciutte ma ancheintenso. L'afflusso di aria africana porta infatti i termometri a salire con anomalie positive anche di 6-8 gradi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Attenzione invece al weekend quando correnti umide in quota lambiranno le regioni settentrionali portando un aumento dell'instabilità. Acquazzoni e temporali sparsi già da venerdì, non solo sulle Alpi ma anche sulle pianure adiacenti. Gi ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana mostrano poi una nuova spinta dell'anticiclonecon ondata diche proseguirà indisturbata al Centro-Sud e temperature in aumento anche al