Calciomercato Napoli che guaio per Manna | si inserisce il Villarreal

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Gli azzurri cercheranno di soddisfare tutte le richieste di mister Conte, per quanto possibile, entro il secondo ritiro a Castel di Sangro. Nella giornata odierna gli azzurri hanno ufficializzato gli acquisti di Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, in attesa che Alessandro Buongiorno svolga le visite mediche venerdì 12 luglio. Il centrale ex Torino sarà il primo vero colpo delche non accetta la classifica della stagione passata e vuole subito tornare grande. Per farlo ha preso la miglior scelta sulla piazza, mister Antonio Conte. Accompagnato da Giovannicome direttore sportivo, entrambi ex Juventus. In attesa delle visite di Buongiorno ilcontinua a trattare anche Hermoso per la difesa. I partenopei non opereranno solo in difesa ma in tutti i reparti, eccetto la porta.