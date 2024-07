Bunga bunga | aeroporto Berlusconi la foto-sfregio dei socialisti europei | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) "Il governo italiano vuole intitolare l'di Milano, il più importante hub internazionale italiano, a Silvio. Giorgia Meloni, ma fai sul serio?": il gruppo deie Democratici in Europa lo ha scritto in un post su Instagram, riferendosi alla decisione di Enac di intitolare l'di Malpensa all'ex premier scomparso un anno fa. "È stato una figura divisiva non solo in Italia ma in tutta Europa - si legge ancora nel post in riferimento al Cav -. In politica per difendere i propri interessi,è stato condannato per frode fiscale, ha rappresentato il peggior sessismo, ha rappresentato un pericolo per la libertà dei media, ha bloccato qualsiasi progresso in Italia. Ora, il governo italiano di estrema destra, sostenuto dallo stesso partito di, sta cercando di restaurare con la forza la sua immagine".