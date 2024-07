Bloodborne | The Old Hunters la versione PS5 appare su PlayStation Stars

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I fanhanno scoperto proprio in queste ore un fatto piuttosto strambo e riguardante laPS5 di, più nello specifico il DLC su. Addentrandoci nello specifico della questione, numerosi utenti hanno segnalato prontamente che all’interno delle sezione ricompense diè stata modificata l’icona dell’espansione The Olddi, presentando al momento il logo di5. E com’era lecito attendersi, questa novità ha colto di sorpresa una gran quantità di giocatori, visto che Sony Interactive Entertainment e FromSoftware non hanno annunciato laPS5 die di conseguenza nemmeno del suo apprezzato contenuto aggiuntivo a pagamento. Visto questo fatto è lecito pensare che il colosso giapponese abbia commesso semplicemente un grossolano errore con l’app di, inserendo per sbaglio nella sezione ricompense la5 di The Old