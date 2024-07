Basta la scena finale per apprezzare Immaculate un film che gioca molto con le attese dello spettatore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Proprio quando si pensa che l’aria condizionata della sala cinematografica possa donare un certo refrigerio rispetto alla calura estiva, calano nelle sale una manciata diad hoc per raffreddare i bollori. Questa estate, dopo A Quiet Place - Giorno 1, arriva un curioso esempio di nunsploitation, che, pur essendo tutto americano, è stato girato in Italia e con un cast importante. Stiamo parlando di- La prescelta, versione aggiornata sul tema del bene contro il male, con una nuova scream queen, Sidney Sweeney. Conosciuta per Euphoria e Handmaid’s Tale, l’attrice si è pure prodotta il, anche per dimostrare che è in grado di arrivare a toccare corde recitative vibranti. Sydney Sweeney in.jpg Photo Courtesy of NEONSe è contenta lei, siamo contenti anche noi, questo è poco ma sicuro, anche perché il binomio suore/horror da qualche tempo sta imperversando con dei risultati apprezzabili, pensiamo solo a The Nun I e II, Sorella Morte e, non in salsa di genere, al bellissimo Benedetta di Paul Verhoeven, blasfemo e truculento il giusto.