Aryna Sabalenka come Camila Giorgi | i tifosi stentano a crederci

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 10 luglio 2024)ha fatto scuola eha cercato di batterla: foto irresistibile,in delirio per la tigre bielorussa. Riesce ad allenarsise niente fosse. Riesce perfino a tirare di dritto e di rovescio. Non ce la fa proprio, invece, a servire, il che rappresenta un gran bel problema, nello sport in cui eccelle sin da quando ha fatto il suo ingresso nel circuito maggiore. Un infortunio strano, “raro”, per dirla con le parole della diretta interessata,, che a causa di questo problema inspiegabile non ha potuto, suo malgrado, partecipare a WImbledon.ha postato uno scatto in stileha postato uno scatto in stile(Instagram) – Ilveggente.itUn’assenza che ha pesato e che ha scombinato un po’ gli equilibri del torneo, ma non era nulla che si potesse risolvere in extremis, purtroppo.