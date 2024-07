Aqara annuncia la disponibilità su scala mondiale della Smart Lock U200

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 10 luglio 2024) NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–, leader globale e pioniere dell’IoT, hato oggi il lancio ufficiale dell’attesissima. Progettata come soluzione retrofit senza chiave per la gestione degli accessi domestici, la serraturaoffre una comodità ineguagliabile, funzioni di sicurezza avanzate e un’interoperabilità perfetta tra gli ecosistemi e i dispositivihome grazie alla compatibilità nativa con Matter.diè pensata per i tanti proprietari e affittuari che seguono uno stile di vita moderno e senza chiavi, e fornisce diverse opzioni di ingresso sicuro, tra cui le chiavi di casa Apple, che consentono agli utenti iOS di sbloccare la serratura semplicemente toccando un iPhone o un Apple Watch compatibili.