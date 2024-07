Altro che Southgate… l’Inghilterra di Venables massacrata a Euro96 per i festini e le scarse prestazioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Questa sera Olanda e Inghilterra se la vedranno per un posto in finale a Euro2024, dove una delle due troverà la Spagna. Il Telegraph ricorda quando le due squadre si affrontarono nel 1996 (vittoria 4-1 per gli inglesi) ed entrambi i ct non vivevano momenti semplici, come Southgate ora. La situazione era tesa in casa Inghilterra (e pure Olanda) anche nell’Europeo del 1996 Le due squadre stavano per affrontarsi e il clima era tutt’che sereno: Nel momento in cuiaveva agguantato un pareggio con la Svizzera nella partita di apertura a Wembley e battuto la Scozia, il ctera inondato di accuse dai giornali dell’epoca; avevano scoperto che tre giocatori, Sol Campbell, Jamie Redknapp e Teddy Sheringham, bevevano in un nightclub dell’Essex.