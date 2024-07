60 palazzi senz’acqua all’Appio Latino residenti denunciano l’ACEA

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 10 luglio 2024)senza acquadi Roma, centinaia di famigliela situazione: la vicenda finisce dai Carabinieri 60, denunciata– (Wikipedia) – ilcorrieredellacitta.comMomenti drammatici nella zona dell’Appio, dove centinaia di famiglie sono rimaste senza acqua. Una situazione che ormai va avanti da diverse settimane, con i cittadini che non sanno più quali enti contattare oltre ACEA per risolvere il loro problema. In queste ore, diversidella zona hanno deciso di passare per le vie legali, arrivando addirittura a denunciare lo stesso ente alla gestione idrica e il Comune di Roma per la problematica. Famiglie senza acqua in casacoinvolti non sanno la motivazione per la quale arriva pochissima acqua nelle loro case.