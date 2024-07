Villa Antinori è in vendita Fu dimora della Gioconda | dove si trova e quando costa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Scandicci (Firenze), 9 luglio 2024 – Il prezzo non è esattamente alla portata di tutti, ma oltre alla bellezza estetica c’è anche il valore storico. E’ indi Monte Aguglioni, conosciuta anche comeMonna Lisa perché ha presumibilmente ospitato Lisa Gherardini, nobildonna toscana resa celebre dal genio di Leonardo da Vinci tra il 1503 e il 1506 come la “”, dipinto tra i più famosi al mondo.in, le fotoda sogno Il ritratto fu commissionato dal marito Francesco del Giocondo, membro dell'omonima potente famiglia cinquecentesca allora proprietaria. Circondata da lussureggianti colline, la residenza sialle porte di Firenze ed è innel portfolio di Italy Sotheby’s International Realty, protagonista del settore immobiliare di lusso, per 18 milioni di euro.