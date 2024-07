‘Tramaturgie artistiche’ a San Giovanni Battista

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono dellead animare la sala espositiva dell’oratorio di Sanquesto mese. L’inaugurazione è in programma per domani alle ore 17,30 e la mostra rimarrà aperta a ingresso libero fino al 31 luglio (orario 10-13 e 15-18 tutti i giorni). L’esposizione, dedicata al libro d’artista, è stata proposta per la prima volta a Fano alcuni mesi fa, iniziando subito dopo una tournée che ora fa tappa a Urbino. Sono visibili trenta opere, una per artista, con nomi locali, nazionali e internazionali, nel segno dello scambio e delle connessioni reciproche. Gli artisti, da sempre, hanno progettato libri, ma il libro d’artista, come lo intendiamo oggi, si è sviluppato all’inizio del XX secolo con le Avanguardie Novecentesche.