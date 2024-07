Tour de France 2024 Jasper Philipsen torna alla vittoria | Un sollievo stiamo migliorando

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024)ha vinto la decima tappa delde, arrivata in volata a Saint-Amand-Montrond dopo 187 chilometri. Il velocista belga ha così interrotto il suo digiuno di vittorie, dopo che la prima settimana della Grande Boucle l’aveva visto beffato in più occasioni. Il diretto interessato non nasconde la sua soddisfazione per lo sprint vincente di oggi: “Credo si possa parlare di un, la prima settimana non è stata delle migliori – spiega– Probabilmente abbiamo iniziato ilnon nelle migliori condizioni, ma adesso possiamo mostrare il nostro potenziale. Devo dire graziesquadra che mi ha lanciato perfettamente, cinque volate senza vincere erano troppe. Ci siamo meritati questa.” Adesso perinizia anche la rincorsamaglia verde, un traguardo ambizioso ma forse ormai troppo lontano: “Girmay ha tanti punti di vantaggio, ha iniziato molto forte nelle prime tappe.