SUL TAPPETO VOLANTE! Jasmine Paolini travolge Navarro | prima italiana in semifinale a Wimbledon!

(Di martedì 9 luglio 2024)è lanella storia che si qualifica per la. Il 2024 segna un altro momento storico per l’Italia del tennis, e lo mette a segno la toscana, che demolisce per 6-2 6-1 l’americana Emmain soli 57 minuti. Adesso per lei la croata Donna Vekic, con cui è avanti per 2-1 nei precedenti. L’azzurra, inoltre, entra ancora di più nella storia: come già Francesca Schiavone e Sara Errani (che sorride tantissimo nel suo angolo)di lei, si iscriverà al club delle giocatrici capaci di entrare nelle prime 5 del ranking WTA. L’appuntamento è per giovedì. Già nel terzo game, con il suo solito gioco fatto di tanta intelligenza, riesce a spingere abbastanza da trovare il break a 30. Nessun timore, però, per, che gioca in modo molto aggressivo e si prende il controbreak a zero.