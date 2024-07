Stipendi Italia maglia nera | crollano i salari reali dal pre-Covid quasi nessuno peggio di noi nell’Ocse

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024)dell’. Mentre il governo continua a combattere la sua battaglia contro ilo minimo, l’Ocse attesta – ancora una volta – che ini sono quelli che crescono meno rispetto al pre-. Così, mentre la ministra del Lavoro, Marina Calderone, festeggia per i dati da record dell’occupazione (comunque ben al di sotto di quelli europei), ci si dimentica di dire che i posti di lavoro continuano a essere pagati poco e male, conche non crescono. E pensare che proprio insi registra il più basso tasso d’inflazione nel G7 a maggio: è allo 0,8% contro una media del 5,9%. Forse così bassa anche perché inon crescono e i consumi non possono che restare fermi, scatenando così un circolo tutt’altro che virtuoso per l’economia.