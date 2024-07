Statale 36 riaperto il raccordo della Valsassina | la Lecco-Ballabio torna percorribile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

9 giugno 2024 – Laè di nuovo aperta e. Le barriere che sbarravano il passaggio sia a valle a, sia a monte a, sono state rimosse questa mattina, martedì 9 luglio. I tecnici di Anas hanno lavorato a ritmo serrato senza sosta per ripristinare la circolazione sul36, interrotta ieri mattina in seguito ad un dissesto provocato dal maltempo degli ultimi giorni. "Le piogge intense e prolungate delle scorse ore hanno causato, in un tratto localizzato all'interno di galleria Giulia, il deterioramento di alcune condotte idriche di smaltimento delle acque al di sotto del piano viabile epavimentazione stradale", spiegano da Anas. Il precedente La galleria Giulia è la stessa su cui, poco più di un anno e mezzo fa, il 9 dicembre 2022, si è abbattuta una frana, che ha travolto anche zio e nipote di 66 e 24 anni che stavano uscendo dal tunnel.