Sofia Goggia torna allo Stelvio La campionessa è di casa qui | | A caccia della forma migliore

(Di martedì 9 luglio 2024)ha scelto loper rire sugli sci ed incominciare così l’ultima parte del percorso di recupero verso il ritorno in Coppa del Mondo. Dopo la frattura del piatto tibiale dello scorso febbraio, l’ennesimo infortunio di una carriera eccezionale ma scandita da tantissimi stop, la “Sofi“ nazionale,olimpica a Pyeongchang e vice4 anni dopo a Pechino 23 giorni dopo un altro terribile infortunio, ha trovato dentro di sé le motivazioni per provare a rire ad altissimi livelli in vista di questa annata, ma soprattuttoprossima che si concluderà con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Non c’erano in palio medaglie olimpiche o mondiali, ma rivederein azione sugli sci sul ghiaccio del Livrio sorridente, ha un sapore speciale.