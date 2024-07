Sissi – La giovane imperatrice | tutte le curiosità sul film storico con Romy Schneider

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 9 luglio 2024) Sebbene datato e trasmesso in tv ormai centinaia di volte,– Lacontinua a far registrare ottimi ascolti ad ogni apparizione sul piccolo schermo. Girato e uscito nelle sale nel 1956, questosembra esercitare un fascino irresistibile sul pubblico, che continua a gradirlo e persino a preferirlo a pellicole di gran lunga più recenti.– La, secondo di una serie didi successo, tratteggia la storia d’amore fra la protagonista e Francesco Giuseppe, che pure fu grande, con toni un po’ troppo favolistici e zuccherosi. Volutamente omette i dissidi, propri di ogni coppia, che pure non mancarono, ma forse è proprio questo l’aspetto che piace di più. Del resto, chi non ama le favole?– Lava in onda nella prima serata di Martedì 9 Luglio su Rai Tre: ecco leche ancora non sapete.