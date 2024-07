Sì ho asfaltato tutti Meoni bis in trionfo al debutto del consiglio Auguri di Carini e Vignini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) "Questo ampio consenso ci carica di orgoglio ma anche di responsabilità. Faremo di tutto per migliorare il nostro territorio. Garantisco impegno, determinazione e serietà, trasparenza e legalità". Sono queste le prime parole del neo rieletto sindaco Lucianopronunciate nel corso delcomunale d’insediamento. Sala gremita con tante persone in piedi per assistere alla prima seduta ufficiale del nuovo corso amministrativo della città. L’organo esecutivo ha visto la nomina di Paolo Rossi, quale vice sindaco e assessore con deleghe all’ambiente, attività produttive e caccia; Silvia Spensierati assessore con deleghe a trasporti, sanità, pubblica istruzione e sport; Francesco Attesti nominato assessore con deleghe a cultura e turismo; Francesco Fanicchi nominato assessore con deleghe a polizia municipale e personale e Lucia Lupetti, nominata assessore con deleghe a politiche sociali e pari opportunità.