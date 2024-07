Scontro tra moto e auto a Cesena | Alberto giovane promessa del calcio muore a 21 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Un tragico incidente stradale ha causato la morte diStefano, undi 21, nella mattinata di lunedì 8 luglio. L’incidente è avvenuto intorno alle 9 sulla via Cervese, all’intersezione con via Targhini, a. Lasu cui viaggiava ildel, si è scontrata con un’Stefano, residente a Cervia, è deceduto in ambulanza prima di arrivare al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di. Il conducente 31enne dell’, un ingegnere di Gambettola, è rimasto illeso e risultato negativo ai test per alcol e droga, ma è stato soccorso in stato di shock.Stefano era figlio unico, la sua famiglia è molto conosciuta a Cervia e soprattutto sul lungomare, dove gestisce un ristorante nel quale lavorava anche il 21enne.