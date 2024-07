Ryder Cup 2023 Chimenti | Successo senza precedenti dati straordinari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Franco, presidente della Federgolf, ha preso la parola durante la conferenza stampa sull’impatto economico dellaCuppresso il Marco Simone Golf Club: “Si è trattato di une ammetto che sono rimasto dispiaciuto per le critiche che ho sentito. La gente era in fila dalle otto per una gara che iniziava alle otto: isonoo e non c’è stato alcun tipo di disordine. Innanzitutto ringrazio il presidente Giovanni Malagò, che meritava un premio come le Olimpiadi di Roma. Noi siamo riusciti a sistemare una zona di Roma grazie allaCup, quindi immaginate cosa si poteva fare con i Giochi. Poi ringrazio questo Governo e un sindaco illuminato come Gualtieri“. Ha poi parlato anche Daniela Santanché, ministro del turismo: “I numeri e ildellaCup ci rendono orgogliosi di essere italiani.