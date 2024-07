Roberto Baggio scoppia in lacrime dopo la rapina | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 luglio 2024)inlalasubita a casa, ad Altavilla Vicentina, il 20 giugno scorso, durante il match Spagna-Italia, l’ex campioneè riapparso in pubblico. La sua presenza non era data per certa visto quanto accaduto. Il 57enne non ha voluto però deludere le aspettative dei tifosi, che si sono radunati per vederlo. (le foto) Leggi anche: Davideè morto in vacanza, gravissima la moglie che era con lui Leggi anche: Addio alle scene, la famosa band italiana si ritira: fan increduli (FOTO)inlalasubita in casa con la sua famiglia, si è recato a Novara per l’evento organizzato dalla pagina social «Operazione Nostalgia».