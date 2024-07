Regione sostegno per chi è lasciato senza stipendio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 9 luglio 2024 - “Domani sarà pubblicato il bando diper i lavoratori che puressere licenziati siano privi die di ammortizzatori sociali da almeno 6 mesi: è una misura innovativa destinata alle situazioni sul territorio di particolare impatto sociale”. Trovati i soldi e studiate le soluzioni tecniche, Eugenio Giani annuncia il ‘attivo al lavoro’ che da mercoledì 10 luglio sarà misura concreta, con la pubblicazione sul Burt dell’avviso per “l’assegnazione di un’indennità di partecipazione a percorsi di politiche attive per i lavoratori privi di retribuzione e di ammortizzatori sociali”. Dal giorno successivo, 11 luglio, gli interessati potranno presentare domanda presso i Centri per l’impiego distribuiti sul territorio, individuati in base alla sede dell’azienda da cui dipendono.