Primo giorno di lavoro Como aspetta Lopez e sogna James

(Di martedì 9 luglio 2024) Ieri pomeriggio è iniziata la preparazione del, a Mozzate, per affrontare il tanto atteso campionato di serie A, prima della partenza sabato 13 per la Spagna a Marbella. Nel nuovo centro sportivo, sono arrivati alla spicciolata diversi giocatori. I più attesi erano i nuovi Andrea Belotti, Alberto Dossena e Peter Kovacik, il terzino destro slovacco acquistato a gennaio, ma lasciato al FK Podbrezova fino a fine stagione. Con loro tanti cavalli di ritorno, che sono stati prestati nella stagione scorsa, come Alberto Cerri e Simone Ghidotti e che saranno presto girati ad altre società. In odore di partenza anche Ioannou, Cassandro, Curto, Semper, Abildgaard, Ballet, Fumagalli e Chajia, in attesa dei nuovi arrivi. In porta si attende sempre l’ormai certo arrivo di Pau, con accordo per un prestito dall’Olympique Marsiglia.