Prime mosse sul mercato Naldi | cambio in panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La nuova stagione è ormai iniziata da più di una settimana. E anche se il ritorno alle competizioni appare ancora sullo sfondo, le formazioni di Prato e provincia sono comunque particolarmente impegnate nel pianificare i prossimi passi ed è soprattutto ila tenere banco. Partendo dalla Prima Categoria, dove il CSL Prato Social Club sta terminando di definire il proprio organigramma: l’ultima novità è la conferma di Daniele Bacci come responsabile della scuola calcio elite. Scendendo in Seconda Categoria, è la Polisportivaneopromossa a dare segnali di attività: dopo aver visto il tecnico della promozione Andrea Pulidori passare alla Valbisenzio Academy, ha individuato come sostituto l’esperto Alessandro Celadon. Ha salutato il gruppo anche Lorenzo Palma, che si è trasferito in Emilia – Romagna e giocherà per il Pioppe.