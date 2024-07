Petrone Group-Ac Finance | fundraising da 5 mln per il primo Hub Caseificio Smart in Costa d’Amalfi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024)srl, in collaborazione con Ac, annuncia con orgoglio l’avvio di un’operazione dida 5 milioni di euro per il lancio delhub disulla pittoresca. “Questo ambizioso progetto – si legge in una nota – segna un punto di svolta nel mondo dei formaggi e della gastronomia, combinando innovazione, tradizione e altissima qualità. Ildirappresenta l’incarnazione perfetta dell’unione tra innovazione e tradizione nel settore caseario”. Grazie a un brevetto esclusivo, ilarricchisce il latte con aromi e ingredienti naturali, creando formaggi distintivi e di alta qualità. “La missione di– si sottolinea – è promuovere l’ecosostenibilità, l’artigianalità e la tutela delle antiche tradizioni casearie italiane, senza compromettere l’innovazione”.