Olga Cafiero vince il primo Garesio Wine Prize for Documentary Photografy

(Di martedì 9 luglio 2024)è un’azienda vinicola situata a Serralunga d’Alba, nel cuore delle Langhe del barolo, una delle regioni vinicole più rinomate del Piemonte. La cantina si dedica alla produzione di vini di alta qualità, i quali vengono esportati in tutto il mondo.è nota soprattutto per la sua attenzione al dettaglio e per la sua dedizione nel promuovere la cultura del vino attraverso eventi, degustazioni e collaborazioni culturali. Dal suo impegno nel sostenere iniziative artistiche e educative nasce ilforPhotography, premio che mira a valorizzare e promuovere i giovani talenti della fotografia contemporanea, offrendo loro un’opportunità significativa di visibilità e sviluppo professionale. Il contest è promosso da CAMERA, il Centro Italiano per la Fotografia di Torino, in collaborazione con EXPOSED Torino Foto Festival.