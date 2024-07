No bra no problem Sempre più celeb in estate mettono via il reggiseno e liberano la femminilità in nome del girl power

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 9 luglio 2024) Cosa collega Dua Lipa, Jennifer Aniston, Rihanna e le altre beauty queens contemporanee? Un sottile – e trasparente – fil rouge che si chiama movimento no bra. Ovvero l’arte di indossare con una certa nonchalance, top audaci che lasciano intravedere il seno. Dua Lipa, le trasparenze sensuali stregano la Milano Fashion Week X La cosiddetta filosofia #freethenipple che manda in cantina i vecchi canoni del pudore, per dichiarare al mondo che una donna ha il diritto di vestirsi come vuole e quando vuole.