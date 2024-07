Ndoye-Inter l’agente | Da vedere tante cose Ricevuti messaggi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Nell’ultimo mese si è parlato molto dicome obiettivo dell’, con l’esterno del Bologna anche protagonista agli Europei con la Svizzera. Di queste voci, non solo sui nerazzurri, ha dato un commento il suo agente Adamson a Blick. L’OPZIONE – Chiusi sabato gli Europei, con la sconfitta ai rigori contro l’Inghilterra, per Danora c’è il mercato. L’esterno del Bologna e della Svizzera deve decidere se rimanere in rossoblù, giocando la Champions League, o cambiare di nuovo squadra. Si è parlato di varie possibilità, dall’a club stranieri: Blick mantiene viva l’opzione nerazzurra, perché a Simone Inzaghi piace il modo di giocare di. Anche se, per colmare il buco lasciato dall’infortunio di Tajon Buchanan, si sta cercando un altro profilo.