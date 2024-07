Musica le big contro l’uso dell’AI Nel mirino le piattaforme Udio e Suno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Potrebbe essere una di quelle cause capaci di fare giurisprudenza, in grado cioè di influire sulle sentenze che in futuro verranno espresse dai giudici su questa tematica. E’ l’azione legale annunciata dalle grandi etichetteli statunitensi, Sony Music Entertainment, Warner Records e Universal Music Group Recordings,dell’Intelligenza Artificiale da parte di. Si tratta di dueaccusate di aver addestrato la propria A.I. condi canzoni protette da copyright. Talipermettono agli utenti di comporre brani originali con pochi click, ovviamente non creati da mente umana, ma che nascono dall’aver “studiato” musiche create in passato da artisti, e quindi reinterpretate dal software, il cui sviluppo negli ultimi tempi sta sollevando notevoli questioni morali oltre che strettamente economiche e legali.