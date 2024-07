Meteo caldo estremo bollino rosso in 7 città | quali sono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) L’Italia sta affrontando un periodo di intensa ondata di calore e afa, con setteche giovedì saranno classificate con ildal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Questo livello di allerta massima indica un elevato rischio per la salute di tutta la popolazione, non solo per le persone più fragili. Campobasso, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Trieste, con ben 4 di questi centri urbani con ilche si trovano nel Lazio, particolarmente colpita da quest’ondata di calore.Leggi anche:, nuova ondata di: tornano i 40 gradi. Quanto durerà? Le prossime giornate in Italia saranno caratterizzate da un aumento significativo del, aggravato da elevati tassi di umidità che faranno percepire temperature ancora più alte di quelle registrate dal termometro.