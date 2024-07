L’uomo che sussurrava ai cavalli è tratto da una storia vera?

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 luglio 2024) Questa sera su Canale 5 alle 21:20 va in onda “cheai”, prodotto, diretto e interpretato da Robert Redford. Il film parla dello stretto rapporto che dura da millenni tra uomo e cavallo ed è incentrato sul ruolo di “sussurratore”, che utilizza una tecnica particolare per calmare itraumatizzati.cheai: la trama Grace MacLean, interpretata da una Scarlett Johansson adolescente in rampa di lancio, è una giovane ragazzina che ama l’equitazione. Un giorno, mentre cavalca con il suo amato cavallo Pilgrim, è vittima di un brutto incidente con gravi conseguenze sia fisiche che psicologiche. Anche Pilgrim è messo molto male e una veterinaria consiglia ai genitori di Grace, Annie (Kristin Scott Thomas) e Robert (Sam Neill) di abbattere il cavallo per evitargli ulteriori sofferenze.