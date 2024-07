LIVE Spagna-Francia 0-1 Europei calcio 2024 in DIRETTA | Galletti avanti con Kolo Muani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20? E laquando riparte fa sempre tantissimo male. Ancora sull’asse di sinistra, con Theo Hernandez che mette in movimento un Mbappé scatenato senza maschera. Il n.10 si accentra e poi chiude il tiro sul primo palo, respinto, e sulla ribattuta non ha buoni riflessi Dembelé. 19? Torna a gestire il pallone la, che però fatica a trovare varchi nella rocciosa difesa francese. 18? Quello diè a tutti gli effetti il primo gol su azione dellaa Euro. 17? Non decolla il tiro del nuovo giocatore del Real Madrid, barriera piena e poi lancio fuori misura che regala la rimessa laterale alla. 16? Sul pallone Mbappé che sembra intenzionato a tirare in porta da 27 metri, barriera a tre per Unai Simon.