Le teorie infondate sul missile che ha colpito l’ospedale pediatrico Okhmatdyt di Kiev

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Circolano diverseriguardo ilche hadidell’8 luglio 2024. Dal lato ucraino si tratterebbe di unrusso X-101 (o Kh-101), mentre secondo i russi un AIM-120 o altri modelli di difesa in uso da. Qualcuno arriva a sostenere che sia un errore o qualcosa di orchestrato per addossare la colpa alla Russia. La narrazione russa in questa vicenda, come andremo a vedere, non regge. Per chi ha fretta Le analisi effettuate per sostenere la presenza di unin uso dall’esercito ucraino riguardano video e fotogrammi a bassa risoluzione. Ilnon assomiglia affatto a un AIM-120, ma a un X-101 (o Kh-101). Secondo Fabian Hoffmann, ricercatore dell’Università di Oslo ed esperto in missilistica, ilcaduto anon era un AIM-120, ma un Kh-101 (o X-101) La propaganda russa sostiene che venga utilizzato un fotogramma modificato, ma ciò non corrisponde al vero.