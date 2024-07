La piccola Aurora morta nell’incidente | la mamma e il papà erano ubriachi Non hanno chiamato i soccorsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 9 luglio 2024) Non avrebberoné isanitari, né le forze dell’ordine i genitori della, la bambinaa soli 3 anni in un terribile incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. La sua vita innocente è stata spezzata a causa di un violento schianto avvenuto in via Giulio Natta, a Villabate, nel Palermitano. I suoi genitori Rosario Brusa e Cetty Guarino, sono indagati per omicidio stradale: non solo sono risultati positivi agli esami tossicologici, maassunto un comportamento che ha destato sospetti e dubbi. Confermati, purtroppo.Leggi anche:colubriaco, la zia: “Un dolore che devasta l’anima”Leggi anche: Schianto a Palermo,muore a 3 anni. Irregolarità contestate al padre, che era alla guida Cos’fatto i genitori dellaNon è ancora chiaro chi dei due fosse alla guida della Volkswagen Polo, finita contro un muro.