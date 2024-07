La Firenze-Pisa-Livorno tra eterne code e caos Ma in estate i cantieri aperti solo di notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024), 9 luglio 2024 – Ieri un tamponamento tra quattro veicoli tra Empoli e Ginestra Fiorentina in direzione. Tre giorni prima un incidente al km 58 tra Lavoria e la diramazione per: un tamponamento tra un’auto e un furgone ha provocato un rallentamento, che ha causato a sua volta altri due incidenti. Il sabato precedente un brutto sinistro ha visto coinvolti almeno due veicoli in marcia all’altezza dello svincolo tra Lastra a Signa eScandicci. E si potrebbe andare avanti così, snocciolando un rosario di soli misteri dolorosi. Frachilometriche e disperazione delle migliaia di automobilisti che ormai, da decenni, sanno quando entrano in Fi-Pi-Li, ma non possono sapere se escono. La "veloce" resta un calvario per chi è costretto a percorrerla.