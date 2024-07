La bimba di tre anni morta in un incidente nel Palermitano indagati i genitori | Ubriachi alla guida e non hanno chiamato i soccorsi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 9 luglio 2024) Proseguono gli accertamenti sulla tragedia consumatasi la notte tra il 6 e il 7 luglio a Villabate, alle porte di Palermo, dove una bambina di tre, Aurora Brusa, èin unstradale. Sono diversi gli interrogativi che stanno emergendo su quanto accaduto. La procura ha deciso di indagare Rosario Brusa e la moglie Cetty Guarino,della bambina, per chiarire chi fossedella Volkswagen Polo che è uscita di strada finendo contro un muro in via Natta. È stato aperto un fascicolo per omicidio stradale per consentire una completa ricostruzione dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe non essere stato il marito are l’auto come emerso in un primo momento, ma la moglie, che aveva raccontato di tenere la bambina addormentata in braccio.