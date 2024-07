Israele continua a bombardare le scuole di Gaza attaccata un’altra a Khan Younis | 27 morti Accoglieva rifugiati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono passati appena tre giorni dall’ultimo bombardamento su una scuola con il qualeha ucciso 16 palestinesi. E proprio mentrela comunità internazionale denuncia il raid russo sull’ospedale pediatrico di Kiev, lo ‘Stato ebraico‘ colpisce di nuovo, ancora una scuola che accogliepalestinesi in fuga dalle bombe. E anche questa volta il numero delle vittime è altissimo: 27 persone uccise. L’ultimo obiettivo colpito dai raid delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) è una struttura a, come riportano fonti locali ad Afp. Per la precisione, si tratta della scuola Al-Awda. L’attacco ha provocato anche molti feriti. Nessun commento da parte di Tel Aviv che, però, in mattinata ha fatto sapere di aver colpito una scuola “utilizzata dai terroristi“.