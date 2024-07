Inzaghi rinnovo con l’Inter in arrivo… Ma c’è un retroscena! – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024) Simonesi prepara a ufficializzare ilcon, in attesa di partire anche con il ritiro del 13 luglio che aprirà la nuova stagione dei campioni d’Italia (bi-stellati). Alfredo Pedullà, in esclusiva per SportItalia, racconta di unsul tecnico.IN VISTA – Ildi Simoneconè ormai cosa quasi fatta. Un accordo che risale a diverse settimane fa, con il prolungamento fino al 2026 e circa 6,5 milioni a stagione. Manca soltanto l’annuncio, che potrebbe arrivare in occasione della conferenza stampa di venerdì 12 luglio alla vigilia dell’inizio del ritiro precampionato. In vista di una lunghissima stagione dove i nerazzurri dovranno riconfermarsi come campioni d’Italia, oltre ad andare avanti il più possibile nella nuova UEFA Champions League e chiudere poi in bellezza con il Mondiale per Club.