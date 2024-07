Il rituale del rispetto | Jannik Sinner quel gesto che ripete ossessivamente | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Undelicato, educato e soprattuttoso dell'avversario.lo che fadopo ogni match vinto, a dimostrazione di una forza e una classe senza pari. Ovverolo di applaudire l'avversario. Stessa cosa è stata fatta con lo statunitense Ben Shelton dopo la vittoria di domenica sul centrale dell'All England Club di Wimbledon. Il 22enne altoatesino aveva chiuso il match sul 3-0, sistemato le racchette nel borsone e poi visto che nel mentre l'avversario stava uscendo dal campo con la coda nell'occhio. Per questo si è alzato immediatamente, ha lasciato le cose e ha applaudito sinceramente lo sconfitto. Lo ha guardato e gli ha reso onore per la bella partita disputata. Oggi, martedì 9 luglio, sarà intanto impegnato contro Daniil Medvedev ai quarti e la speranza di tanti amanti diè di vederlo applaudire ancora, stavolta al russo che alle Atp Finals di tre anni fa a Torino sbadigliò mentre stava vincendo il primo set per 6-0, per poi dire al suo staff: “Troppo facile, mi sto annoiando”.