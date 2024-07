Il discorso di Conte alla squadra | il cazzeggio non sarà possibile Alberghi blindati e zero giorni di riposo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 9 luglio 2024) Antoniovuole subito cominciaregrande la nuova stagione: regole severe,di. Antonio, il nuovo allenatore del Napoli, ha fissato un rigido protocollo per la suain vista della prossima stagione. Il tecnico italiano ha annunciato che non ci sarannodiper i giocatori e glidove alloggeranno saranno completamente. L’obiettivo diè chiaro: ottenere risultati immediati fin dprima partita ufficiale della stagione. Il 10 agosto, allo stadio Maradona, il Napoli affronterà il Modena per la Coppa Italia, seguito dall’esordio in Serie A il 18 agosto contro l’Hellas Verona. Salvatore Caiazza, scrivendo per Il Roma, ha sottolineato chenon lascia nulla al caso e ha programmato unmotivazionale per l’intera, inclusi i nuovi arrivati, che dovranno assimilare immediatamente il suo approccio.