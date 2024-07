Il capo non mi ha pagato l’ultimo stipendio dopo che mi sono licenziato Che devo fare? Mi vogliono strangolare | l’accorato appello di Alex su TikTok

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Sta destando curiosità la storia disu. Il ragazzo, infatti, si èdal ristorante dove lavorava per diversi motivi dalla paga non proprio consona ai turni di lavoro massacranti, a questi si aggiunge anche l’atteggiamento duro del datore di lavoro. Ma da quando si ènon ha ancora ricevutonel conto corrente. “Proprio quando penso che la faccenda con la Steakhouse sia finita spuntano fuori nuovi drammi. Manca la busta paga – ha raccontato su– Avevo già parlato di quandoandato al ristorante per richiedere i soldi perturno e loro siarrabbiati perché mipresentato lì e hanno detto: ‘lo abbiamo spedito per posta qusta mattina, dovrebbe arrivare entro 3 giorni lavorativ’i.