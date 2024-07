Hanno maltrattato Giulia dopo la sua morte | Vibrazioni lo sfogo di Francesco Sarcina

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) La musica ricominci da Shakespeare. Così, il frontman de Le, ha deciso di affrontare un pentagramma sul quale scorressero le note di un “suo” Amleto moderno, in scena giovedì e venerdì sera al Teatro Romano di Verona come prima del Festival Shakespeariano 2024. Qualcosa che è stato possibile, racconta il cantautore a Libero «anzitutto grazie all'amicizia conMontanari che interpreta Amleto». Cosa lega il famoso dubbio amletico, essere o non essere, e un cantautore proprio come lei? «Anzitutto l'enorme piacere che ho sempre avuto nell'entrare in contatto con la letteratura che per me rappresenta un posto in cui rinchiudermi, esprimermi, sfogare sofferenze e piaceri, pormi delle domande. Sin da ragazzino, essendo figlio unico, mi è servita anche a non sentirmi solo oltre a colmare le lacune che derivavano dal fatto che purtroppo non sono stato un grande studente Oggi, da musicista, in un'epoca in cui fanno di tutto per toglierci anche le emozioni e la fantasia, grazie alla letteratura riesco ancora a seguirle.