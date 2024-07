Grande Fratello Massimiliano Varrese | Io tronista di Uomini e Donne? Fake news! I morti di fama sono sempre dietro l’angolo io sono tornato all’arte

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 9 luglio 2024)dopo la lunga entusiasmante quanto estenuante esperienza ala dedicarsi alla musica. Lo scorso Maggio è uscito Clap Clap, il suo nuovo singolo ispirato proprio alle tante contraddizioni della vita all’interno della Casa del reality show. Un brano che stando al popolo del web avrebbe tanti riferimenti alla sua antagonista per eccellenza durante il percorso nel programma di Canale 5, ovvero Beatrice Luzzi. Nel corso di un’intervista a TAG24 però l’attore romano ha voluto smentire che si tratti di una sorta di revenge song contro la collega: Io ho imparato una cosa che le tanteche escono continuamentesolo per fare tanti click, quindi gli do l’importanza che meritano ovvero il nulla.