Golfo di Napoli | intensificati i controlli sulle vie del mare

(Di martedì 9 luglio 2024)di: maggioridisposti dalla Prefettura. Nel week-end trascorso controllati 398 natanti di cui 125 sanzionati per violazione del Codice della Navigazione Continuano ineldi, definiti in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Michele di Bari, da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana. In particolare, nel corso del fine settimana sono stati controllati 398 tra natanti e imbarcazioni, di cui 125 sanzionati per violazione del Codice della Navigazione, nonché 479 persone, di cui 9 sottoposte anche a test etilometrici. Proseguirà nelle prossime settimane l’intensa attività messa in campo dalla prefettura, con un ampio dispiegamento di tutte le Forze impegnatevie del, al fine di verificare il rispetto della normativa di riferimento e garantire la sicurezza di bagnanti, diportisti e sportivi.